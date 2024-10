Des migrants irréguliers recrutés pour déstabiliser l'Algérie

Le discours du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Ibrahim Mourad, lors de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 à Mirabella Eclano, en Italie, a mis en lumière les "zones d'ombre et les points noirs" liés à la question de l'immigration irrégulière. Il a plaidé pour l'approche de l'Algérie et sa vision pour traiter ce "problème sérieux", notamment en raison de son exploitation par des parties hostiles à l'Algérie, qui cherchent à recruter des migrants irréguliers pour déstabiliser le pays.

"Notre approche de cette question nous a permis d'identifier plusieurs dangers associés au phénomène que l'Algérie affronte, en particulier le lien étroit entre les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains avec les groupes terroristes opérant dans la région du Sahel africain, ainsi que les réseaux de criminalité organisée impliqués dans le trafic de drogues et d'armes, ainsi que l'extraction illégale d'or "a déclaré le ministre.

Il a également mentionné les "tentatives de certaines parties hostiles, en connivence avec les réseaux de trafic de d’êtres humains, d'inonder l'Algérie de migrants de différentes nationalités, tout en surveillant les tentatives d'infiltration de criminels parmi les vagues de migrants, ainsi que l'implication de certains d'entre eux dans des activités hostiles contre l'Algérie. Certaines parties cherchent également à recruter des migrants irréguliers d'Afrique et d'ailleurs dans des organisations affiliées pour fournir des services militaires dans la région du Sahel ".

Mourad a réaffirmé l'approche et la vision pratiques de l'Algérie concernant ce dossier, en soulignant que le traitement du phénomène de l'immigration irrégulière ne peut être envisagé dans le cadre de mesures temporaires, mais nécessite une vision globale axée sur la résolution de ses causes profondes par la fourniture de sécurité, de stabilité et de soutien au développement dans les pays d'origine. Il a ajouté que "cette question des migrations, avec ses multiples impacts, nécessite une vision globale, intégrée, coordonnée et solidaire qui s'attaque aux causes profondes du phénomène, en mettant l'accent sur la relation entre la sécurité et le développement ".

Il a également abordé les défis auxquels l'Algérie est confrontée en matière d'immigration depuis plusieurs années, indiquant que ces défis ont récemment évolué de manière complexe, se manifestant par une augmentation significative des vagues de migrants irréguliers, qui représentent une menace pour la sécurité nationale.

Il a précisé que l'Algérie, consciente de l'ampleur de ces enjeux et dangers, a travaillé avec une approche méthodique et objective, en adoptant des plans d'action incluant les dimensions juridiques, humanitaires, opérationnelles et de développement pour contrôler les effets négatifs de l'immigration irrégulière. Cette approche a permis depuis le début de 2024 le renvoi d'environ 80 000 migrants irréguliers et a contribué au démantèlement de nombreuses réseaux criminels transnationaux, nécessitant des ressources humaines et matérielles considérables.

Le ministre a ensuite souligné que les services et les autorités de sécurité continuent de mettre en œuvre un plan opérationnel sur le terrain pour lutter contre l'immigration irrégulière par voie maritime, ce qui a permis de réduire les tentatives à des niveaux minimaux par rapport aux années précédentes. Il a également salué le rythme de la coopération et de la coordination avec les organisations internationales actives dans ce domaine, telles que l'Organisation internationale pour les migrations, qui ont permis de faciliter le retour de plus de 6 000 migrants irréguliers dans leur pays d'origine depuis le début de l'année, avec l'objectif d'atteindre 10 000 retours volontaires par an.

Enfin, Mourad a mis en avant la coopération exemplaire que l'Algérie s'efforce de renforcer dans le cadre du projet régional proposé par la République italienne, visant à développer des mécanismes d'assistance au retour volontaire et à la réintégration, ainsi que le retour humanitaire volontaire, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des résultats des travaux de la réunion quadripartite des ministres de l'Intérieur de l'Italie, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Il a souligné l'importance que l'Algérie accorde à renouveler sa participation et sa coordination concernant le traitement du phénomène migratoire selon une vision globale qui répond aux aspirations communes face à ces défis, notant l'importance des conclusions qui émergeront des travaux de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 pour contribuer à atténuer les risques et les conséquences du phénomène de l'immigration irrégulière, tout en renforçant la coordination et l'échange d'expériences.