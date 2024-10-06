عادة صباحية ساهمت في نجاح مؤسس "أمازون"

كشف جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، وثالث أغنى شخص في العالم، في حديث نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن روتينه الصباحي اليومي الذي ساهم بشكل كبير في نجاحه.

وأوضح بيزوس في حديث له، خلال خطاب ألقاه أمام نادي الاقتصاد، أنه يتبع هذا الروتين منذ عام 2018، حيث يستغرق روتينه الصباحي ساعة واحدة، ساهمت بشكل كبير في نجاحه، رغم أنه قضى العديد من الليالي مجتهدا حتى منتصف الليل. ووفقا له، فإن عادته الصباحية المميزة تتمثل في التجول خارج المنزل دون شاشات، هو وأفكاره فقط، مؤكدا أن هذا الروتين حسّن مهاراته في اتخاذ القرار وإنتاجيته.

وحسب قوله، فإن هذه العادة بالتجول الصباحي واستنشاق الهواء النقي، جعلته أكثر تحمسا لاجتماعاته المهمة، وزادت من إنتاجيته. وأشار بيزوس إلى أنه يفضل عقد الاجتماعات الصعبة مع الموظفين الذين يعانون من مشاكل في الذكاء قبل الغداء، لأنه بحلول الساعة الخامسة مساء، يشعر بأنه لا يستطيع التفكير في هذه المشكلة، وهو ما يجعله يعيد المحاولة مرة أخرى في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.

ولفت مؤسس شركة "أمازون" إلى أن النوم الذي يحصل عليه قبل وقت فراغه، له أهمية بالغة في نجاحه، مضيفا: "أستيقظ مبكرا وأذهب إلى السرير مبكرا". وتدعم الأبحاث العلمية أهمية تقليل التعرض للشاشات في الصباح، إذ أوضحت ماريس لوفلر، المعالجة بجامعة ستانفورد، أن التصفح المبكر للهاتف أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات قد يؤثر سلبا في الصحة العقلية بمرور الوقت.

وتشير دراسات أخرى إلى أن الاستخدام المفرط للشاشات يمكن أن يؤدي إلى تدهور الذاكرة والقدرة على التعلم، وقد يرتبط بمشكلات عصبية مثل الخرف وداء "باركنسون". وتشير أبحاث إضافية إلى أن قضاء ساعتين أو أكثر يوميا أمام الشاشات خارج أوقات العمل، قد يؤدي إلى تقليل حجم المادة الرمادية في الدماغ، ما يؤثر في الوظائف الإدراكية.