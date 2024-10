Communiqué important concernant l’importation du matériel agricole

Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a invité tous les opérateurs économiques et agriculteurs souhaitant importer des lignes et équipements de production, ainsi que du matériel agricole, à déposer leurs dossiers de demande de certification pour l'importation de ces équipements.

Selon un communiqué du ministère publié ce lundi, le dépôt des dossiers s'effectue via la plateforme numérique dédiée, accessible à l'adresse suivante : http://cepema.industrie.gov.dz.

Le traitement de ces dossiers est assuré au niveau des directions de l'industrie des wilayas.

Il est à rappeler que le dédouanement des équipements et matériel agricole importés, de moins de sept ans, a été autorisée par le décret exécutif n° 24-241, daté du 22 juillet 2024, publié dans le numéro 50 du Journal officiel.