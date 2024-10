"Stellantis" révèle les prioritaires pour obtenir la "Fiat Doblo"

Le groupe "Stellantis", représentant la marque Fiat et son usine en Algérie, a révélé la priorité des clients pour l'obtention du nouveau modèle utilitaire Doblo "Toly".

Dans un communiqué rendu public ce lundi, "Stellantis" a annoncé que le premier lot de voitures Doblo produites à l'usine Fiat située à Oued Tlelat (wilaya d'Oran) sera attribué aux clients déjà inscrits sur la liste d'attente pour la livraison de la version utilitaire Doblo "Toly".

Le groupe a mis à disposition des clients intéressés un moyen d'enregistrer leurs demandes via la base de données disponible auprès du réseau de concessionnaires agréés.

Un site internet a, également, été mis en place pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet.

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, avait supervisé jeudi dernier le lancement de la nouvelle version des voitures utilitaires "Fiat Doblo", produites à raison de 13 véhicules par heure. Il a, également, examiné le modèle "Fiat Doblo vitré", qui sera fabriqué avant la fin de l’année 2024.

Selon le ministre, ce rythme de production permettra d'atteindre les objectifs fixés, notamment, la production de 24.000 voitures d'ici la fin de cette année, avec une augmentation prévue à 90.000 voitures d'ici 2025.

Lors de sa visite à Oran, le ministre a déclaré que le taux de production à l’usine Fiat a atteint 70%, avec 4 véhicules du modèle "Fiat 500" produits par heure.