Un projet de système de paiement électronique instantané en cours de préparation

La Banque d'Algérie travaille actuellement au lancement du système de paiement électronique instantané dans le cadre des mesures prises pour atteindre les objectifs d'inclusion financière et améliorer l'accès aux services bancaires, selon les déclarations de Nabih Dahia, directeur général adjoint du Centre de compensation interbancaire.

Lors du deuxième jour de la conférence internationale de haut niveau sur les paiements numériques en Algérie, le responsable a expliqué que "la Banque d'Algérie s'emploie à lancer un projet de système de paiement instantané en Algérie afin d'atteindre les objectifs stratégiques liés à l'inclusion financière, d'améliorer l'accès aux services de paiement, de réduire les coûts des transactions et de diminuer les risques".

Le paiement instantané est un système qui permet d'effectuer des transactions financières électroniquement, permettant au commerçant de recevoir la valeur de la transaction immédiatement, contrairement aux transactions actuelles qui prennent jusqu'à 72 heures pour que le montant payé par le client soit transféré sur le compte du commerçant.

Le représentant du centre, qui regroupe les différentes banques actives sur le marché, dont la Banque d'Algérie, a ajouté qu'au cours de la première phase du projet de paiement instantané, qui est la phase de conception : "Les avancées technologiques des systèmes de paiement instantané et les tendances qui façonneront son avenir ont été prises en compte, tout en définissant les objectifs et les technologies clés et en concevant une architecture évolutive capable d'interagir avec les systèmes actuels".

Il a également précisé que pour que le système de paiement instantané soit inclusif et équitable, il nécessite "une infrastructure numérique solide garantissant la continuité et la rapidité du service, ainsi que les plus hauts niveaux de sécurité et de confiance pour protéger les transactions et faciliter leur utilisation".