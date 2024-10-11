بالصور.. هكذا ستكون مواصفات "دوبلو" الجزائرية

تحصلت "الخبر" على صور نماذج لسيارات فيات دوبلو، التي من المنتظر أن تنتج في مصنع فيات بوهران خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تحظى هذه السيارة العائلية متعددة الاستعمالات باهتمام الزبائن من الجزائريين، نظرا للمواصفات الكثيرة في مجال التصميم الخارجي والداخلي، الرفاهية، وأداء المحرك واقتصاده في استهلاك الوقود، لاسيما وأن النسخة النفعية السابقة الموجهة للمحترفين حققت نجاحا كبيرا في السوق.

وبالموازاة مع هذا، فإن الزبائن الراغبين في اقتناء هذه السيارة، عبر القروض البنكية، يمكنهم ذلك، من منطلق أن السيارة منتجة محليا، وبالتالي فهي معنية بالقروض الموجهة للاستهلاك، حسب ما ينص عليه القانون ساري العمل به، ما يجعل الإقبال على سيارة "دوبلو" السياحية أكبر.