غليزان: توقيف شبكة تتاجر في العملة الصعبة

تمكنت فصيلة الطريق السيار شرق غرب، بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في غليزان، عند السد الثابت بوادي أرهيو، من توقيف شخص على متن سيارة سياحية، بحوزته مبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية والأجنبية.

وبعد اقتياده إلى مصلحة البحث والتحري، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم القبض على 3 أشخاص من أفراد العصابة، فيما لا يزال الشخص الرابع في حالة فرار. حيث عثر عناصر الدرك بحوزتهم على مبالغ مالية ضخمة تمثلت في أزيد من 9 ملايين دينار جزائري وأكثر من 84 ألف أورو و8 آلاف جنيه استرليني، بالإضافة إلى 52 ألف ريال سعودي و28 ألف ليرة وألفي دينار ليبي ودولارات.

كما حجز الدرك هواتف نقالة وآلات لعد النقود ومركبة سياحية. وقد قدم أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو.