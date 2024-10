Exclusif : « El-Khabar » vous présente la Fiat Doblò algérienne

"El Khabar" a obtenu des images exclusives des modèles de la Fiat Doblò, qui devraient être fabriqués dans l'usine Fiat à Oran dans les prochaines semaines.

Ce véhicule familial polyvalent est attendu avec beaucoup d'intérêt par les consommateurs algériens en raison de ses nombreuses caractéristiques, notamment son design extérieur et intérieur, son confort, ainsi que les performances et l'efficience de son moteur, particulièrement en matière de consommation de carburant.

La version utilitaire précédente, destinée aux professionnels, avait déjà rencontré un grand succès sur le marché.

Par ailleurs, les clients intéressés par l'achat de cette voiture via des prêts bancaires pourront le faire, étant donné qu'il s'agit d'un produit fabriqué localement.

Ainsi, et conformément à la loi en vigueur, ces voitures sont éligibles aux prêts à la consommation, ce qui devrait accroître l'intérêt pour la version touristique de la "Doblò".