Saisie d’une importante quantité de psychotropes à Tipaza

La brigade mobile de la police judiciaire de Hamr El Ain, dans la wilaya de Tipaza, a démantelé un réseau spécialisé dans l'importation et le transport de psychotropes, en provenance d'une wilaya de l'est du pays. Cinq individus ont été arrêtés, et près de 9.000 comprimés de substances psychotropes ont été saisis.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, les services de sécurité de la wilaya de Tipaza ont précisé que l'opération a été menée après la confirmation d'informations concernant une transaction suspecte entre les membres du réseau. Ces derniers prévoyaient de transporter illégalement des quantités de psychotropes pour les stocker en vue de les revendre dans la wilaya de Tipaza.

Les forces de l'ordre ont pu surveiller et arrêter les suspects en flagrant délit lors de la remise des substances, qui devait se dérouler dans une zone reculée près de la ville de Bourkika.

Au cours de l'opération, les autorités ont également saisi une somme dépassant 173 million de centimes, trois voitures et une moto.

Les suspects ont été présentés au parquet compétent pour répondre des accusations de possession en vue de vente, transport, stockage et commerce illégal de substances psychotropes.