Réserves de change : prévisions positives pour 2025

Le niveau des réserves de change connaît une amélioration avec une tendance qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. Il est prévu d’atteindre environ 72,95 milliards de dollars américains, hors or, d'ici 2025, ce qui représente 16,0 mois d'importations de biens et services hors facteurs de production.

Selon le projet de loi de finances 2025 et les prévisions pour 2026 et 2027, les réserves de change, ont enregistré un progrès en 2023 par rapport à 2022, atteignant 68,99 milliards de dollars contre 60,99 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 16,1 mois d'importations de biens et services hors facteurs de production en 2023, contre 15,7 mois en 2022.

Selon les estimations du gouvernement, les réserves de change, hors or, devraient s'élever à 69,75 milliards de dollars américains à la fin juin 2024, contre 68,99 milliards de dollars à la fin décembre 2023. Les réserves hors or sont passées de 68,99 milliards de dollars à 71,78 milliards de dollars selon les prévisions de clôture pour 2024, enregistrant une augmentation de 4 %, représentant 15,9 mois des importations de biens et services hors facteurs de production.

Les prévisions indiquent que les réserves de change devraient augmenter en 2025 par rapport au niveau prévu dans les prévisions de clôture pour 2024, atteignant 72,95 milliards de dollars américains, ou 16,0 mois d'importations de biens et services hors facteurs de production. Elles devraient légèrement diminuer à 72,41 milliards de dollars en 2026 et 72,36 milliards de dollars en 2027, représentant 15,0 mois d'importations de biens et services hors facteurs de production pour ces deux années.

Les résultats d’une amélioration des indicateurs macroéconomiques

Les réserves de change algériennes ont bénéficié d'une amélioration des indicateurs macroéconomiques et de niveaux élevés des prix du pétrole, avec un prix moyen du pétrole algérien estimé à environ 84 dollars le baril en 2023. De plus, un excédent a été enregistré dans le budget du commerce et des paiements, ainsi qu'un excédent du compte courant. En conséquence, les réserves de change ont connu une amélioration significative, passant de 60,994 milliards de dollars à la fin décembre 2022 à 66,140 milliards de dollars en mars 2023, et atteignant 68,028 milliards de dollars en juin 2023.

Les réserves de change ont enregistré un résultat supplémentaire par rapport à la fin de 2022, où elles s'élevaient à 60,994 milliards de dollars, pour atteindre 69,0 milliards de dollars à la fin de 2023, soit un résultat positif de plus de 8 milliards de dollars.

Les réserves de change ont suivi une tendance à la hausse tout au long de 2023, enregistrant une augmentation continue, avec un gain d'environ 5,15 milliards de dollars au cours des trois mois entre fin décembre 2022 et fin mars 2023. Cela a été soutenu par la stabilité des prix du pétrole à des niveaux élevés, atteignant environ 68,99 milliards de dollars à la fin de 2023, puis un niveau proche de 72 milliards de dollars en 2024.

Selon les estimations de la Banque centrale, les réserves de change ont augmenté de plus de 20 milliards de dollars entre juin 2022 et juin 2023, et il est prévu une augmentation d'environ 24 milliards de dollars entre fin 2022 et fin 2023. En revanche, le Fonds de régulation des recettes, qui avait épuisé son solde en février 2017, a connu un rebond positif, atteignant son plus haut niveau à la fin de 2022, selon les estimations de la Banque d'Algérie. Le résultat du Fonds de régulation des recettes était de 2295,8 milliards de dinars algériens, soit environ 17,18 milliards de dollars, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 2012.

Selon les estimations de la Banque d'Algérie, la valeur du Fonds de régulation des recettes était de 2295,8 milliards de dinars à la fin de 2022, offrant une marge considérable pour couvrir le déficit estimé. Le résultat du fonds a enregistré une hausse significative entre 2021 et 2022, passant de 682,104 milliards de dinars à environ 1613,696 milliards de dinars, soit 12,08 milliards de dollars.

Il convient de noter que la Banque d'Algérie a estimé le résultat du fonds à environ 698,1 milliards de dinars, soit 5,2 milliards de dollars américains, à la fin septembre 2022. Ce fonds a été financé grâce aux excédents enregistrés en matière de fiscalité pétrolière selon la loi de finances 2022, avec un prix moyen du pétrole supérieur au prix de référence fixé à 60 dollars dans la loi de finances 2023, dépassant d'au moins 13 dollars le baril, le prix du pétrole algérien étant estimé à 83,97 dollars le baril, garantissant ainsi le redressement du fonds pour 2023.