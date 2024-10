Du nouveau concernant le projet de développement de l'hydrogène en Algérie

La Sonatrach et la société espagnole Cepsa ont signé un mémorandum d'entente pour réaliser une étude de faisabilité conjointe en vue de développer un projet intégré de production d'hydrogène vert et de ses dérivés en Algérie, visant principalement à approvisionner le marché européen.

Selon un communiqué de Sonatrach, "la cérémonie de signature, qui s'est tenue au Centre de conférences d'Oran, était présidée par Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines, en présence de membres du gouvernement, du consul général d'Espagne en Algérie, ainsi que du PDG de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, du PDG de Sonelgaz, M. Mourad Adjal, et de M. Maarten Wetselaar, PDG de Cepsa ".

Selon la même source, "le mémorandum d'entente prévoit la mise en œuvre du projet d'hydrogène vert en deux phases. La première phase sera consacrée à la réalisation d'études pour évaluer la faisabilité, les opportunités et la rentabilité du projet, tandis que la seconde phase sera dédiée au développement du projet".

Le développement conjoint de ce projet intégré contribuera, selon le communiqué, à "atteindre les objectifs fixés par les deux entreprises en matière de décarbonation ".

Le projet comprend la création d'une usine de production d'hydrogène par électrolyse, ainsi que des centrales solaires et éoliennes pour alimenter les électrolyseurs en énergie renouvelable. Il inclura également une usine de production de méthanol et d'ammoniac verts, ainsi que des infrastructures de stockage et de transport, ainsi que d'autres installations nécessaires à l'exploitation commerciale du projet.

Le communiqué souligne que Cepsa est un partenaire historique de la Sonatrach, étant une entreprise mondiale de premier plan qui opère de manière intégrée tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures, et qui est également active dans le secteur des énergies renouvelables et de l'hydrogène.