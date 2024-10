L'Algérie et l'Inde renforcent leur coopération économique

Les travaux du forum d'affaires algéro-indien ont débuté avec la participation de la présidente de la République indienne, Droupadi Murmu, sous le thème "Un plan solide pour construire une coopération économique fructueuse". Ce forum vise à tracer une nouvelle phase de coopération économique entre les deux pays et à accroître les opportunités d'échanges commerciaux.

Dans son discours lors du forum, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a souligné que ce forum est le premier du genre et constitue un outil efficace pour renforcer les relations économiques entre l'Algérie et l'Inde. Il a exprimé la volonté des autorités publiques d’intensifier la coopération économique et commerciale, notant que la présence de la présidente indienne témoigne d'un engagement à renforcer les relations privilégiées.

Zitouni a également révélé que le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Inde a atteint 1,9 milliard de dollars après la crise sanitaire, tout en évoquant des efforts pour accroître ce chiffre à travers la signature d'accords d'échange mutuel. Il a mis en avant les réformes économiques entreprises par l'Algérie, mentionnant près de 10 000 projets d'investissement enregistrés à l’Agence nationale de l’investissement, d’une valeur de 31 milliards de dollars.

Il a invité les hommes d'affaires et investisseurs indiens à participer activement aux investissements en Algérie, en collaboration avec leurs homologues algériens.

Pour sa part, la présidente indienne Droupadi Murmu a exprimé son admiration pour la croissance rapide de l'économie algérienne, soulignant que plus de 9.000 projets ont été enregistrés. Elle a ajouté que les relations économiques entre les deux pays n'avaient pas encore exploité toutes leurs potentialités et affirmé qu’il est temps aujourd'hui d'intensifier la coopération entre nos deux nations et de profiter de toutes les opportunités disponibles dans divers domaines."

Elle a également appelé les investisseurs algériens à rejoindre les initiatives "Fabriqué en Inde" et "Fabriqué dans le monde", tout en indiquant que les entreprises indiennes sont intéressées à investir en Algérie.

De son côté, Kamel Moula, président du Conseil de renouveau économique algérien, a réitéré son invitation aux entreprises indiennes à participer à des projets d'investissement en Algérie dans divers secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'énergie et la pétrochimie. Il a mentionné, dans le cadre de l'encouragement des investisseurs, les réformes mises en œuvre par la nouvelle loi sur les investissements et les efforts de numérisation des procédures administratives pour développer l'économie.