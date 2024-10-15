7 شركات نفطية ستستثمر في الجزائر لأول مرة

أوضح، اليوم الثلاثاء، مراد بلجهام، رئيس الوكالة الوطنية لتسيير موارد المحروقات، خلال ندوة صحفية نشطها على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، في إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط "ناباك 2024"، أن "هناك سبع شركات ستستثمر في الجزائر لأول مرة في مجال إنتاج المحروقات، وذلك في إطار المفاوضات المباشرة".

وكشف المتحدث ذاته أن: "شركة سوناطراك لها في الوقت الحالي 12 عقد مفاوضات مع شركات بترولية عالمية لتعزيز الإنتاج، من بينها سبعة عقود تخص شركات جديدة ستستثمر في الجزائر لأول مرة (شركات أمريكية وسويدية وسعودية)"، مضيفا أن "هذه العقود تعززت، نهار اليوم، بإمضاء مذكرة تفاهم للعقد الثالث عشر مع شركة أوكسيدونتال بتروليوم".

وأشار المتحدث ذاته إلى "أن قانون المحروقات الجديد ساهم في تسهيل عملية جلب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة النظام الجبائي المحفز الذي جاء به التشريع الجديد"، مضيفا أن: "الأهداف الاستراتيجية تكمن في الرفع من قدرات الإنتاج وإعادة تجديد مخزون المحروقات في الجزائر، ولن يتأتى ذلك دون الاستثمارات".

أما بخصوص المخزون النفطي الكامن في البحر، فأوضح بلجهام أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود حجم مهم، مضيفا أن المناقصة القادمة ستتضمن مشروعا لاستكشاف هذا المخزون، وذلك في غضون سنتي 2025 - 2026.