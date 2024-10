Le CRB choisit le successeur de Martins

L'administration du CR Belouizdad a conclu un accord avec Abdelkader Amrani pour remplacer l'entraîneur Corentin Martins à la tête du staff technique de l'équipe.

Le président du conseil d'administration du club, Mehdi Rabhi, a rencontré Amrani hier soir, et les deux parties se sont entendues sur les détails du contrat.

Aux côtés d'Abdelkader Amrani, Azzedine Rahim, qui était son adjoint la saison dernière au CS Constantine, rejoindra le staff, ainsi que le préparateur physique Belaïd Moujahid, qui avait également travaillé avec lui au "CSC" et qui a remporté la Coupe de la CAF avec l'USM Alger aux côtés de Bencheikh. Le coach des gardiens, Nassim Ousserir, fera également partie du staff.

Amrani a obtenu de bons résultats la saison dernière, terminant le championnat à la troisième place, assurant ainsi une qualification pour la Coupe de la CAF, et atteignant les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Il devrait commencer ses fonctions dès demain.

Amrani a déjà dirigé le CR Belouizdad auparavant, sous la gestion de l'entreprise Madar.