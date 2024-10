Une surprise de taille dans les éliminatoires de CAN

Le rêve de voir le Ghana participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 semble s'évaporer après sa défaite contre le Soudan (2-0), ce mardi, lors de la quatrième journée des éliminatoires. La rencontre, qui s'est tenue à Benghazi, en Libye, a vu Ahmed Hamid (62e) et Mohamed Abdel Rahman (65e) marquer pour les Soudanais, offrant ainsi un moment de joie à leur peuple en proie à une guerre dévastatrice depuis 2023.

Avec cette victoire, le Soudan grimpe à la deuxième place du groupe F avec 7 points, derrière l'Angola, qui a déjà assuré sa qualification. En revanche, le Ghana, traditionnellement l'un des géants du football africain, se retrouve en troisième position avec seulement 2 points, à 5 points du Soudan, rendant sa qualification presque impossible.

Pour espérer participer à la prochaine CAN, les "Black Stars" devront réaliser un véritable exploit : remporter leurs deux derniers matchs contre l'Angola et le Niger, tout en comptant sur deux défaites soudanaises en novembre prochain. Un scénario très improbable, mais pas totalement impossible.

Le Ghana, avec quatre titres continentaux à son actif, n’a plus remporté la CAN depuis 1982, mais il a toujours été présent dans les grands rendez-vous. Un échec à se qualifier pour l’édition 2025 serait vécu comme une catastrophe nationale pour ce pays passionné de football.