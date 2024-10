Drogues : Sept individus placés en détention

Le parquet de la République près du tribunal de Sidi M'Hamed a annoncé, ce mardi, le placement en détention préventive de sept personnes et la mise sous contrôle judiciaire de trois autres dans le cadre d'une affaire d'importation de drogues.

Selon le parquet, le pôle pénal spécialisé a traité deux affaires relatives à la saisie, au sein des juridictions d'Aïn Defla et d'El Oued, d'une quantité totale de 572 kg de cannabis, d'environ 1 kg d'or, ainsi que de deux armes et de munitions diverses, ainsi que des équipements de vision et des sommes d'argent en devises nationale et étrangère.

La même source a précisé que dix personnes soupçonnées ont été arrêtées et qu'une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre pour des crimes liés à l'importation illégale de drogues, la possession de drogues, le transport en vue de la vente dans le cadre d'une organisation criminelle, ainsi que des délits de blanchiment d'argent et de possession d'armes et de munitions.

Le parquet conclut que sept des suspects ont été placés en détention préventive, tandis que trois autres ont été mis sous contrôle judiciaire.