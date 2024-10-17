3 جواسيس أمام القضاء الجزائري

ألقت مصالح الأمن القبض على أشخاص ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر لصالح دولة أجنبية، بكل من ولايتي وهران وسيدي بلعباس، حيث تم تقديمهم أمام القضاء.

ويتعلق الأمر بكل من الإدريسي عبد الرحمان (عامل جبس) و البوعيني رشيد (عامل جبس)، من جنسية مغربية، وقد تم تقديمهما أمام محكمة بلعباس أول أمس و إيداعهما الحبس المؤقت بتهم: جناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر، وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن وجناية المساس بأمن الدولة.

كما تم في وهران تقديم المتهم ت "م. أ" (طالب جامعي) من جنسية جزائرية، أمام محكمة وهران، أمس، أين تم إيداعه الحبس المؤقت بتهمة: جنحة الترويج عمداً لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي بصورة مباشرة وغير مباشرة.

يتزامن هذا مع القرار الذي اتخذته الجزائر قبل أيام بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربة الراغبين في الدخول إلى التراب الجزائري، ليكون هذا الحدث الأول من نوعه الذي يؤكد صحة ودقة التحقيقات الميدانية لمصالح الأمن التي كشفت عن نشاط مجموعة من الجواسيس لصالح المغرب، إذ يُنتظر أن يكشف هؤلاء عن شبكة ومخطط عملهم على التراب الجزائري، وأهداف من يقف وراءهم.