Prévisions optimistes pour le salon du commerce intra-africain

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, s’attend à ce la valeur des accords commerciaux et d'investissement qui seront signés lors de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine dépasse 48 milliards de dollars. Cet événement est prévu pour septembre 2025 en Algérie.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de sa visite aux stands des Journées créatives africaines "Canex 2024", Zitouni a déclaré que "sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous avons relevé les standards à un niveau supérieur par rapport aux éditions précédentes de la Foire commerciale intra-africaine, et nous comptons sur un volume d'échanges de 48 milliards de dollars entre les entreprises africaines et internationales ".

Le ministre a souligné que "la Foire commerciale intra-africaine est un événement économique africain par excellence que notre pays a l'honneur d'accueillir", ajoutant que "l'Algérie dispose des infrastructures et des capacités nécessaires pour recevoir cet important événement, ce qui a permis l'approbation des organismes organisateurs, notamment la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Commission de l'Union africaine et la Zone de libre-échange continentale africaine".

Concernant les Journées créatives africaines "Canex 2024", Zitouni a indiqué que cet événement, qui précède généralement la foire, démontre qu'"l'Afrique n'est pas seulement un continent de matières premières, mais également un espace d'innovation et de parcours communs pour la lutte des hommes et des femmes africains pour leur liberté et l'ambition d'établir des relations commerciales intra-africaines solides et prospères ".

Il convient de noter que l'initiative Canex 2024 est organisée par les ministères du Commerce et de la Promotion des Exportations, de la Culture et des Arts, de la Jeunesse et des Sports, et du Tourisme et de l'Artisanat, en coordination avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), et en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, du 16 au 19 octobre à la capitale, sous le thème "Un peuple uni par la culture et créatif au service du monde ".