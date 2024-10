Le Hamas confirme le martyre de Yahya Sinwar

Le "Hamas" a confirmé, ce vendredi, le martyre de son président, Yahya Sinwar. Cela a été révélé lors d'un discours de Khalil al-Hayya, président du mouvement à Gaza, diffusé par la chaîne qatarie "Al Jazeera".

"Le mouvement présente ses condoléances à la nation islamique et arabe pour la perte d'un homme parmi les plus courageux, un homme qui a consacré sa vie à la Palestine. Il a cru en Dieu, et Dieu l'a honoré en le choisissant comme martyr " a déclaré Al-Hayya.

"Nous faisons nos adieux au président du bureau politique, qui a trouvé la mort en avançant, sans reculer, au front, se déplaçant entre les sites de combat, ferme et résistant, défendant la terre de Palestine " a-t-il ajouté.

"Sinwar a poursuivi son engagement après sa sortie de prison jusqu'à ce que ses yeux soient éclairés par le grand déluge" a-t-il également souligné.

"Le sang des martyrs continuera d'éclairer notre chemin et constituera une motivation pour la résistance et la fermeté. Nous restons fidèles à ta mémoire, ô Abu Ibrahim, et ton drapeau ne tombera pas, il restera levé dans le ciel. Que la paix soit sur toi, ô Abu Ibrahim, l'homme simple et pieux. Que la paix soit sur toi en tant que prisonnier, que la paix soit sur toi en tant que combattant, que la paix soit sur toi en tant que leader, que la paix soit sur toi en tant que martyr, que la paix soit sur toi, et que Dieu te fasse miséricorde, ô Abu Ibrahim, et t'accueille en son vaste Paradis " a-t-il poursuivi.

Concernant la situation actuelle du mouvement de résistance après la perte d'une de ses figures emblématiques, il a déclaré : "Le martyre du leader Sinwar, ainsi que celui de ses prédécesseurs, ne fera que renforcer notre mouvement et sa solidité ".

Khalil al-Hayya a indiqué révélé que les positions de Hamas demeurent inchangées suite au martyre de Sinwar, affirmant que : "Les otages de l'occupation ne reviendront que si l'agression contre Gaza cesse et que l'occupation se retire complètement, et si nos otages sont libérés des prisons".