Des pages officielles tombent dans la provocation

Les comptes officiels de l'USM Alger et du CR Belouizdad sur Facebook ont suscité la controverse avant le grand match prévu ce vendredi soir au stade du 5 Juillet. Les deux pages ont publié des messages considérés comme incitant à la haine, à l'animosité régionale, et à la division, sous le couvert de l’histoire et de l’appartenance à la ville d’Alger.

Ces publications ont adopté un discours radical, souvent associé aux groupes de supporters ultras, sans prendre en compte les conséquences potentielles, notamment l’aggravation des violences et des troubles dans les stades algériens.

Le match de ce soir est d’une grande importance, avec l’USM Alger cherchant à retrouver la tête du classement, tandis que le CR Belouizdad espère arrêter l'hémorragie de points après quatre journées difficiles, ayant conduit au licenciement de l'entraîneur Corentin Martins, remplacé par Abdelkader Amrani, qui ne pourra pas diriger l’équipe pour ce match puisque Martins n’a pas encore résilié son contrat avec le club.

Plus de 40.000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre cruciale. L’ensemble des 50.000 billets mis en vente sur la plateforme « Tadkirati » ont été commercialisés. En outre, 3.000 invitations gratuites ont été distribuées.