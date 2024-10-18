"حماس" تندد بتقرير لقناة "أم بي سي" (فيديو)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، بيانا شديد اللهجة ضد قناة MBC بعد بثها تقريرا وصفت فيه قادة المقاومة بـ "الارهابيين".

وجاء في بيان حماس: "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لحرب إبادة وعدوان إرهابي غير مسبوق من قبل الكيان الصهيوني وجيشه الإرهابي منذ أكثر من عام، تطل علينا قناة ناطقة بالعربية تدعى MBC ببثها تقريراً ظلامياً وتحريضياً ضد الحركة وقادتها، ولتوصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب وذلك في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها ".

وأضاف بيان حركة المقاومة: "نستهجن بشدة هذا التقرير الذي لا يخرج إلا عن صحافةٍ صفراء وطابورٍ خامس، ونطالب إدارة القناة بالتراجع الفوري عن هذا السقوط والانحدار المهني وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير الذي يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها".

وختم البيان: "وكذلك نطالب بتعديل هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الصهيوني المجرم".

وكانت القنوات السعودية، وفي مقدمتها قناة "العربية" الاخبارية، محل انتقادات شديدة من قبل الشارع العربي منذ السابع أكتوبر 2023 لتحاملها على المقاومة وتبنيها في الكثير من الأحيان روايات الاحتلال.

كما كانت الأجواء دائما مشحونة في بلاطوهات القناة كلما استضافت خبيرا أو سياسيا مؤيد للمقاومة، كما حدث مع الدكتور مصطفى البرغوثي، يوما حاصره المذيع محاولا إرغامه الرد على الأسئلة وفق الخط الافتتاحي للقناة.

والتقرير الذي أثار غضب الكثير في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وليس فقط حركة "حماس" حمل عنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، وتم حشر أسماء الشهداء، صالح العاروري، إسماعيل هنية، يحيى السنوار، من بين أبرز الوجوه "الإرهابية" في المنطقة.