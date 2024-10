Une commission d'enquête dépêchée à Béchar

Une délégation du ministère du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville s'est rendue ce samedi matin dans la wilaya de Béchar pour évaluer la situation suite à l'effondrement complet d'un immeuble de quatre étages.

Selon un communiqué de la wilaya de Béchar, "la délégation, dirigée par le directeur général du logement, Mohamed Mordjani, et le directeur général adjoint de la surveillance technique, après une réunion technique, s'est rendue sur place avec le wali, Mohamed Saïd Benkamou, pour un constat de la situation et commencer le processus d'expertise".

Le ministre du Logement, Mohamed Tarek Belaribi, a ordonné hier vendredi, lors d'une réunion urgente pour étudier la situation, et après avoir écouté des explications détaillées fournies par des techniciens de l'Autorité nationale de contrôle technique de la construction (CTC), d'envoyer une commission technique spécialisée de cette même autorité, ainsi que le directeur général du logement au ministère, afin de procéder à l'expertise et d'examiner l'immeuble adjacent à celui qui s'est effondré, tout en déterminant les causes de cet effondrement.

Il est à noter que l'immeuble en question, situé dans le quartier 770 logements, sur la route de Lahmar à Béchar, a été construit en 2013 et achevé en 2016.

L'incident n'a fait aucune victime, les habitants de l'immeuble ainsi que ceux de l'immeuble voisin, soit 32 personnes, ayant été évacués vendredi matin, après une inspection qui a révélé que l'immeuble était sur le point de s'effondrer.