Gaza: Brahimi évoque le rôle possible des pays arabes et de la Russie pour un cessez-le-feu

L’ancien ministre des Affaires étrangères algérien et envoyé spécial des Nations Unies en Irak, en Syrie et au Liban, Lakhdar Brahimi, a critiqué le soutien américain au criminel de guerre Benjamin Netanyahu depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza l'année dernière.

Dans une interview diffusée aujourd'hui samedi sur Radio Monte-Carlo, Brahimi a abordé la position arabe face aux massacres et agressions perpétrés par Israël à Gaza et au Liban. Il a déclaré qu’il " serait souhaitable que les pays arabes, qu'ils soient normalisateurs ou non, élèvent la voix et disent que ce qui se passe dans la bande de Gaza et au Liban est inacceptable", insistant sur le fait que le Premier ministre sioniste empêche la mise en œuvre d'une décision de cessez-le-feu à Gaza, et que les États-Unis "s'opposent à toute décision qui ne plaît pas à Israël".

Concernant l'absence de tout rôle de la diplomatie internationale pour stopper l'agression israélienne, Brahimi a déclaré que "malheureusement, la diplomatie a besoin de personnes pour la diriger et de moyens de pouvoir pour la soutenir. Ces moyens de pouvoir proviennent, par exemple, de pays ou de groupes de pays ou d'organisations jouissant d'un grand respect…ce qui n'existe absolument pas actuellement ".

Il a ajouté que "les États-Unis, qui sont le pays le plus influent sur notre région, sont en alliance complète avec Israël et avec Netanyahu personnellement. De temps à autre, le président américain ou son secrétaire d'État ou d'autres personnes de l'administration expriment des regrets… une sympathie pour le peuple palestinien à Gaza. Et avec une grande timidité, ils disent qu'Israël exagère un peu et qu'il serait bien qu'il s'arrête, mais ils le font avec un clin d'œil vers Netanyahu... c'est-à-dire : bien, nous sommes obligés de dire cela, mais ne vous inquiétez pas, les armes et l'argent continueront de couler, faites ce que vous voulez".

Brahimi, qui a été le chef de la diplomatie algérienne au début des années 1990, estime que la Russie n'opposera pas d'objection à l'utilisation de l'arme pétrolière contre l'Occident pour l'inciter à ne pas soutenir Israël. Il a appelé au " boycott… au boycott", faisant allusion à l'utilisation d'outils efficaces pour contrer la complicité occidentale avec le gouvernement sioniste à Tel Aviv dans la guerre d'extermination imposée aux Palestiniens.

Il a déclaré à ce sujet qu’il " est inadmissible de détruire Gaza et son peuple entièrement. Je ne sais pas comment les gens vivent, je parle des vivants... On dit que le nombre de morts s'élève à 40 000, mais je doute que ce chiffre se limite à 40 000, c'est en réalité beaucoup plus. Ajoutez à cela les handicapés, les malades et les affamés ".