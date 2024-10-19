أول قرار سعودي بخصوص تقرير "أم بي سي"

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، إحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أية مخالفة.

ولم يشر البيان إلى قناة "أم بي سي" السعودية التي أذاعت، أمس، تقريرا أدانته حركة "حماس" واعتبرته "ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".

وأثار التقرير موجة غضب واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، تطورت إلى اقتحام عشرات العراقيين فجر السبت، مكتب المحطة في حي الجامعة في بغداد.

وبثت القناة المذكورة، أمس، ضمن أحد برامجها تقريرا بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين ... الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء"، تضمن تصنيف قادة المقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهابيين.