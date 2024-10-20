إدراج قطاع الصناعات السينماتوغرافية ضمن أولويات الاستثمار

أدرجت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) قطاع الصناعات السينمائية ضمن أولويات الاستثمار في الجزائر، مثلها مثل القطاعات الاقتصادية الهامة الأخرى.

وقد خصصت الوكالة ركناً على منصتها الرقمية للإعلان عن الأراضي العقارية الموجهة للاستثمار في مجال الصناعة السينمائية في ولايتي قسنطينة وأدرار كمرحلة أولى، مع خطط لتوسيع هذا التوجه بأراضٍ عقارية إضافية على المستوى الوطني، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الثقافة والفنون.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المهتمين من محترفي القطاع والمستثمرين إلى التواصل مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر موقعها الإلكتروني (www.aapi.dz) أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر (www.invest.gov.dz) للتسجيل والاطلاع على الإجراءات القانونية والتنظيمية وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى التحفيزات والمزايا المتاحة في هذا المجال.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الثقافي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإحياء الصناعة السينمائية، وبناءً على مخرجات اللقاء الوطني حول "آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينمائية" الذي نُظم بالشراكة بين الوزارة والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في 13 فبراير 2024 بالجزائر العاصمة.