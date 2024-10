Retour imminent de Belmadi

Il semble qu'Abdeslam Ouaddou, l'ex-défenseur international marocain, prévoit un retour imminent de son ami, Djamel Belmadi, dans le domaine du coaching. Ouaddou a indiqué que Belmadi, qui a conduit l’équipe algérienne à la victoire lors de la CAN 2019, pourrait faire face à des difficultés émotionnelles en raison de son départ après cinq années à la tête des "Fennecs".

Belmadi a également eu des préoccupations familiales récentes, notamment en raison de la détérioration de l’état de santé de son père, mais selon Ouaddou, son retour sur les terrains est proche.

Toutefois, il n’a pas donné plus de détails sur la prochaine aventure de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Qatar.

Depuis son éviction du poste d'entraîneur de l’équipe algérienne en janvier dernier après la CAN en Côte d'Ivoire, Belmadi n'a entrepris aucune démarche officielle pour réagir à la résiliation unilatérale de son contrat par la Fédération Algérienne de Football (FAF), qui devait courir jusqu’en 2026.

Selon certaines sources fiables, Belmadi a jusqu'à présent refusé d'intenter une action contre la FAF auprès de la FIFA, malgré les spéculations à ce sujet. Il semble plutôt attendre une médiation pour régler sa situation de manière définitive.