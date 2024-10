Instructions concernant la disponibilité des médicaments contre le cancer

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu ce lundi le professeur Adda Bounedjar, président du Comité national de prévention du cancer, pour discuter de plusieurs questions liées à la situation des médicaments contre le cancer.

Selon un communiqué du ministère, le ministre, le professeur Bounedjar et des cadres du ministère ont débattu de sujets tels que la disponibilité des médicaments contre le cancer, l'encouragement de la production locale, l'accélération de l'enregistrement des médicaments et le développement de la recherche clinique. Le ministre a insisté sur l'importance d'activer toutes les voies de coordination et d'exploiter tous les moyens disponibles dans le cadre d'une vigilance accrue pour éviter tout dysfonctionnement concernant la disponibilité des médicaments afin d'assurer une prise en charge continue des patients.

Le ministre a également donné des directives concernant l'accélération de l'enregistrement des médicaments anticancéreux, en particulier les médicaments innovants, en soulignant la nécessité de proposer rapidement des solutions à travers des groupes de travail. Une commission de suivi et d'orientation sera formée, composée de cadres du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du Comité national de lutte contre le cancer, ainsi que d'autres organismes et secteurs concernés, afin de suivre le parcours de ces médicaments.

Le professeur Adda Bounedjar a précisé que de nombreux médicaments contre le cancer sont désormais disponibles, à l'exception de certaines catégories que le ministre a insisté sur la nécessité de rendre accessibles dans les plus brefs délais, en éliminant tous les obstacles conformément aux instructions du président de la République.