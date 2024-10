La mise en garde du ministère de l'industrie

Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a averti tous les intervenants dans la chaîne du médicament, contre toute pratique pouvant entraîner une pénurie ou une tension dans l'approvisionnement en médicaments et en produits pharmaceutiques, passible de sanctions administratives, financières, et même pénales.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, mardi, le ministère a déclaré que "dans le cadre du plan d'action visant à garantir la disponibilité des médicaments pour les citoyens, le ministère rappelle à tous les acteurs de la chaîne du médicament—producteurs, importateurs, distributeurs en gros et pharmaciens privés—que toutes les pratiques commerciales susceptibles de créer une pression ou une pénurie sur l'approvisionnement de certains médicaments, à n'importe quel endroit du territoire national, sont strictement interdites et exposent leurs auteurs à des sanctions administratives, financières et pénales, conformément à la législation et aux règlements en vigueur ".

Le communiqué a également mentionné qu'un portail électronique a été mis à la disposition de tous les intervenants dans la chaîne du médicament pour signaler toute pratique commerciale illégale liée aux médicaments.

Il a été précisé que la plainte doit inclure des informations concernant l'identité du plaignant et être accompagnée d'éléments d'information et de preuves suffisants pour garantir son traitement.