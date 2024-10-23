افتتاح منتدى أعمال جزائري- قطري بالدوحة

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء بالدوحة، على افتتاح منتدى أعمال جزائري- قطري منظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية المقام بالعاصمة القطرية من 22 إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى افتتاح المنتدى، يضيف ذات المصدر، رفقة وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، وبحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، شرف الدين عمارة، وكذا المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوية، إضافة إلى المدير العام للتجارة الخارجية، سمير دراجي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد زيتوني بأن هذا المنتدى "يشكل انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية متينة، تمتد إلى مجالات متعددة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، معربا عن "تقديره لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين"، حسب البيان.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية القطرية تشهد "قفزة نوعية، وأن الجزائر تتطلع إلى "مضاعفة حجم المبادلات التجارية إلى أضعاف ما تم تسجيله خلال سنة 2023، والذي بلغ 80 مليون دولار"، مؤكدا أن هذا الرقم "لا يعكس مستوى لعلاقات السياسية القوية بين البلدين"، يضيف المصدر ذاته.

جدير بالذكر أن الطبعة الأولى لمعرض المنتجات الجزائرية بقطر تشهد مشاركة أزيد من 150 مؤسسة جزائرية تعرض مجموعة واسعة من المنتجات، على غرار المنتجات الغذائية، الصناعية، والحرفية التي تشتهر بجودتها وتميزها في الأسواق الدولية.

وتم تنظيم هذا المعرض من طرف شركة "تصدير" (فرع مجمع صافكس)، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة قطر.