L’Algérie condamne l’attentat terroriste en Turquie

L'Algérie a condamné l'attentat terroriste qui a ciblé, ce mercredi, le siège de la société turque des industries aérospatiales et de défense "TUSAŞ" à Ankara.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la Présidence de la République sur Facebook, il est déclaré : "Suite à l'attentat terroriste qui a ciblé la société turque des industries aérospatiales, l'Algérie condamne fermement cet acte criminel et exprime sa solidarité totale avec la République sœur de Turquie, son peuple et son gouvernement en ces moments difficiles."

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a annoncé que l'attaque terroriste à Ankara a causé la mort de 4 personnes et fait 14 blessés, selon l'agence de presse Anadolu.