رفع التجميد عن مشروع مهم في وهران

أعلن والي وهران، سعيد سعيود، اليوم الإثنين، عن رفع التجميد عن مشروع توسعة خط ترامواي وهران اتجاه بلدة بلقايد الواقعة شرق مركز الولاية.

وأشار الوالي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثالثة لسنة 2024 للمجلس الشعبي الولائي إلى أنه تم تسجيل عملية للانطلاق في الأشغال خلال سنة 2025 لتليها بعد ذلك أشغال توسعة نحو مطار السانيا.

وأكد ذات المسؤول بأن أشغال التوسعة الجديدة ستسمح بتوفير خدمات نقل في المستوى نحو القطب العمراني بحي بلقايد الذي يؤوي عشرات آلاف السكان ومرافق عمومية هامة منها القطب الجامعي والمركب الرياضي "ميلود هدفي".

وناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي اليوم الإثنين الميزانية الأولية للولاية لسنة 2025 التي رصدت منها 5 مليارات دج لقسم التسيير و2 مليار و394 مليون دج لقسم التجهيز والاستثمار.