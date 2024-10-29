رحيل أحد هدافي البطولة الجزائرية

توفي أحد نجوم الكرة في مدينة الشلف، اليوم الثلاثاء، وهو اللاعب الدولي السابق ونجم جمعية الشلف في السبعينات والثمانينات، امحمد بوهلة، عن عمر يناهز 70 سنة، بعد معاناة طويلة مع المريض.

الراحل من مواليد 29 سبتمبر 1954 بمدينة الشلف، وابن لاعب سابق لفريق "أورليان فيل"، سابقا، في العهد الاستعماري، التحق الفقيد بفريق الأصنام (التسمية القديمة للشلف لغاية زلزال 1980) سنة 1972، ولم يفارق الفريق إلى غاية اعتزاله الكرة سنة 1986، ويتفرغ للعمل الإداري (كان يعمل في جهاز الجمارك)، بعد مشوار حافل وكان خلاله هداف الفريق ومعه هداف البطولة لموسم 1979/1980 برصيد 17 هدفا، كما تم استدعاؤه في أكثر من مناسبة إلى المنتخب الأول.

هذا وسارعت إدارة جمعية الشلف إلى تقديم واجب العزاء، ونشرت بالمناسبة تعزية على حسابها الرسمي لعائلة الفقيد.