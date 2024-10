Algérie-Oman: signature de six mémorandums d'entente

Plusieurs mémorandums d'entente concernant plusieurs secteurs ont été signés, mardi à Mascate, entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, en marge de la visite d’Etat du président Tebboune, a indiqué la télévision nationale.

Les mémorandums d'entente ont couvert de nombreux domaines, notamment l'éducation, l'emploi, la formation et les médias, en plus de la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Un mémorandum d'entente a également été signé dans le domaine de l'organisation de la coopération et des événements et conférences, ainsi que dans le domaine de la promotion de l'investissement et dans les secteurs des services financiers, de l'environnement et du développement durable.