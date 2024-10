Accident d’Ouargla: Communiqué de Sonatrach

Le groupe Sonatrach a présenté, mardi, ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu près de Hassi Messaoud dans la wilaya d'Ouargla et qui a causé le décès des 11 agents occupants un bus de transport du personnel de sous-traitants de l'Association Sonatrach-ENI.

"Cet accident s'est produit ce matin suite une collision entre un camion semi-remorque et un bus de transport du personnel, sur la route menant à Hassi Messaoud à environ à 135 km de la base de vie de Bir Rebaa Nord et à 60 km de Rhourde El Baguel", a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué.

Cet accident a causé le décès des 11 agents occupants le bus, a ajouté la même source en précisant que "les victimes sont des agents qui travaillaient pour le compte des sociétés G-BAC et Almafrique, sous-traitants auprès de l'Association Sonatrach-ENI de Bir Rebaa Nord". Selon le communiqué, "le chauffeur du camion a été blessé lors de cette collision".

Devant l'ampleur de cet accident, "le poste de commandement tactique de la région de production de Hassi Messaoud a été immédiatement activé en vue de porter assistance au blessé et d'assurer l'évacuation des victimes, et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et de la gendarmerie nationale", a fait savoir le groupe en présentant "ses sincères condoléances aux familles des victimes et aux entreprises desquelles relèvent les défunts".