صندوق جزائري - عماني لتشجيع الاستثمار

بادرت الجزائر وسلطنة عمان إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك، يتم من خلاله إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية والتكنولوجيا وعدة مجالات حيوية أخرى.

وحسب ما ورد في البيان الختامي، اليوم الأربعاء، لزيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان، التي دامت ثلاثة أيام فإن هذه الخطوة: "جاءت في إطار تعزيز العلاقات والروابط والصلات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عمان والجزائر، وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، وتلبية لدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث قام عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ويرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، بزيارة دولة إلى سلطنة عُمان لمدة ثلاثة أيام".

وقد عقد القائدان، يضيف البيان: "مباحثات سادتها روح الأخوة والتفاهم والحرص الرصين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، معبرين عن "الارتياح لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك نتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العُمانية - الجزائرية المشتركة، والتي عقدت في الجزائر في جوان 2024، وما صاحبها من ندوة رجال الأعمال، والتي تناولت الفرص الاستثمارية والتجارية الواسعة والواعدة في البلدين".

كما أكد الجانبان على: "أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي، والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية ووصولها لأسواق إقليمية وعالمية".

كما رحب القائدان بالتوقيع على ثماني مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة، تشمل مجالات ترقية الاستثمار، تنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة كذلك إلى التربية والتعليم، التعليم العالي، البيئة والتنمية المستدامة، الخدمات المالية، التشغيل، التدريب والإعلام.