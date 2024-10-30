مجلس الأمن يوافق على بيان لدعم "أونروا" بمبادرة من الجزائر

أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع بيانٍ صحفي قدمته الجزائر لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا".

وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء التشريعات التي أصدرها "الكنيست" الإسرائيلي، والتي اعتبرها تهديدًا لعمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وطالب أعضاء المجلس سلطات الاحتلال بالتقيّد بالتزاماتها الدولية وضمان حماية حصانات وامتيازات "أونروا". كما دعا البيان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى قطاع غزة، مع توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان بشدة.

وجددت الجزائر إدانتها للتشريعات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض دور "أونروا" في الأراضي المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.