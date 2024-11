Le journaliste El Kadi Ihsane libéré

Le journaliste et directeur de la plateforme d’information interdite "Interface", Elkadi Ihsane, a quitté la prison la nuit dernière, bénéficiant d’un pardon présidentiel annoncé à l’occasion des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution.

Selon des nouvelles et des photos récentes diffusées par sa famille et des journalistes sur les réseaux sociaux, Elkadi a été accueilli à sa sortie de prison à Alger par sa femme, sa fille, ainsi qu’un grand nombre de collègues et de sympathisants à sa cause.

La justice l'avait condamné le 18 juin 2023 à sept ans de prison, dont cinq ans ferme, en deuxième instance, après qu'il ait fait appel d'un jugement initial de cinq ans, dont trois ans avec sursis.

Elkadi Ihsane a bénéficié d’une réduction de peine de 24 mois dans le cadre d’un pardon présidentiel partiel accordé à l'occasion de la fête de l'indépendance le 5 juillet dernier.

Le parquet l'avait poursuivi pour "avoir reçu des fonds et des avantages de la part de personnes et d'organisations à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en vue de s'engager dans des activités susceptibles de compromettre la sécurité et la stabilité de l'État".

Lors du procès, les avocats du journaliste ont affirmé que l’argent reçu par Elkadi, à l’origine de sa poursuite, provenait d’un transfert effectué par sa fille vivant à l’étranger pour résoudre les problèmes financiers rencontrés par son média, qui employait un nombre limité de journalistes et de techniciens.

L’entreprise a été dissoute fin 2022, juste après son incarcération.

Il est à noter qu’Elkadi Ihsane avait remporté le "Prix d’El Khabar de l'Information Omar Ourtilane" en 2019. Plusieurs militants du hirak ont également retrouvé leur liberté dans le cadre de l’amnistie présidentielle.