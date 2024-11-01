صادي يتحصل على الضوء الأخضر

تحصل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على الضوء الأخضر من السلطات العليا في البلاد، من أجل التقدم لانتخابات التجديد النصفي للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي ستجري بتاريخ 12 مارس من العام المقبل، حسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـ "الخبر".

كما تم إبلاغ وليد صادي، بالمناسبة، بخيار الجزائر، دعم الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الذي أعلن ترشحه لخلافة نفسه على رأس "الكاف" لعهدة ثانية، في الانتخابات المقررة في ذات التاريخ (12 مارس 2025).

وسيكون على الأمانة العامة لـ"الفاف" إرسال ملف ترشح صادي لانتخابات المكتب التنفيذي، قبل تاريخ 12 نوفمبر الجاري، والذي حددته "الكاف" كآخر أجل لاستلام ملفات المترشحين.

ولحد كتابة هذه الأسطر، يبدو صادي المرشح الوحيد الذي كشف عن عزمه المنافسة على مقعد المكتب التنفيذي، عن منطقة شمال إفريقيا، في ظل غياب الرؤية بخصوص مرشح الاتحاد التونسي لكرة القدم، رغم ورود أخبار بخصوص التوصل إلى اتفاق بين الكاف والاتحاد التونسي لكرة القدم، من أجل تقديم ملف مرشح "تونسي"، مع الالتزام بالعودة إلى الشرعية (الاتحاد التونسي تسيّره هيئة إدارية مؤقتة)، عبر انتخابات ستجري في 25 جانفي من العام المقبل.

كما يسود الغموض أيضا موقف المصري هاني أبو ريدة، الذي تنتهي إليه عهدته في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس المقبل، ما بين الترشح للبقاء في مجلس "الفيفا"، أو الدخول لانتخابات رئاسة "الكاف" والمكتب التنفيذي.