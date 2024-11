"La révolution algérienne restera une étape marquante et lumineuse dans l'histoire de la nation arabe"

Le président du Parlement arabe, Mohamed Al-Yemahi, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne, affirmant qu'elle demeurera une étape marquante et lumineuse dans l'histoire de l'Algérie et de la nation arabe.

Dans une publication sur le compte Facebook du Parlement arabe, Al-Yemahi a également félicité "le gouvernement, le parlement et le peuple algérien pour cette occasion, qui représente unedate nationale et panarabe dont chaque Algérien et Arabe est fier, et au cours de laquelle les fils de l'Algérie ont fait de précieux sacrifices pour obtenir la liberté et l'indépendance."

À cette occasion, Al-Yemahi a souligné "l'engagement du Parlement arabe à coordonner et à renforcer la coopération avec le Parlement de la République algérienne démocratique et populaire dans ses deux chambres, afin de soutenir le travail parlementaire arabe commun", priant Dieu pour la continuité de la sécurité, de la stabilité, du progrès et de la prospérité pour la République algérienne et son peuple bien-aimé.