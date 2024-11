Air Algérie: réception d'un premier avion en juin 2025

Le président-directeur général de la compagnie aérienne algérienne, Hamza Ben Hamouda, a déclaré aujourd'hui, lors de l'ouverture d'un séminaire sur la sécurité de l'aviation civile à Alger, que le premier avion d'un achat de 15 avions, annoncé précédemment, sera livré en juin 2025.

Ben Hamouda a indiqué que le transporteur national « s'efforcera d'acquérir deux à trois avions par an, dans le cadre d'un programme réfléchi visant à intégrer progressivement ces avions dans son exploitation ». Il a souligné « l'importance des échanges d'expériences et de compétences dans le domaine de l'aviation civile » avec les pays, organisations et entreprises participant au séminaire.

Il a également insisté sur la « nécessité de coopération avec tous les acteurs internationaux », ce qui, selon lui, nécessite « un engagement professionnel de la part des techniciens et des travailleurs du secteur ».

Le séminaire accueille des experts de l'Organisation internationale de l'aviation civile et de l'Association internationale du transport aérien, « ce qui témoigne de l'intérêt de l'Algérie pour le renforcement des normes de sécurité dans le transport aérien », a déclaré Ben Hamouda, qui a évoqué « l'encouragement au dialogue au sein de l'entreprise pour améliorer notre expérience dans le transport aérien et tirer des leçons des erreurs, dans le but d'élever le niveau de service en faveur des passagers ».