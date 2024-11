Le conseiller à la présidence Sidi Saïd félicite «El-Khabar» dans son 34ème anniversaire

Le Conseiller du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, et le directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Baghali, ont rendu visite ce samedi au siège du quotidien "El-Khabar" à Alger pour féliciter l'équipe journalistique et les responsables du journal à l'occasion de son 34ème anniversaire, qui coïncide avec le 1er novembre.

À leur arrivée au siège central du journal, ils ont été accueillis par le président du conseil d'administration, Zahr-eddine Smati, le directeur général et responsable de la publication, Ahmed Amer, ainsi que le rédacteur en chef, Djalal Bouati.

Au cours de la rencontre, des discussions amicales ont eu lieu sur l'état du secteur de la communication en Algérie, à la lumière des réformes lancées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de ses engagements présidentiels, qui ont déjà abouti à l'adoption d'un ensemble de lois : la loi organique relative à l'information, la loi sur l'activité audiovisuelle, la loi sur la presse écrite et électronique, en plus des textes d'application relatifs aux instances de régulation et à l'éthique professionnelle.



À cette occasion, les invités d'"El Khabar" ont écouté une présentation détaillée du plan de développement adopté par la direction du journal pour la période à venir, notamment le passage à l'activité audiovisuelle à travers le lancement de la chaîne "El-Khabar TV" sur le web (aujourd'hui), en attendant le lancement officiel du site développé du journal "El-Khabar" et de ses suppléments numériques, enrichis par des technologies d'intelligence artificielle, à partir de janvier prochain, ce qui sera une première en Afrique.

Kamel Sidi Saïd, qui a visité différentes rubriques de rédaction, a eu des échanges avec les journalistes et les rédacteurs sur le déroulement du travail journalistique quotidien et les sujets d'actualité, avant de visiter le studio principal d’"El-Khabar TV" au siège central à Hydra, et de donner le coup d'envoi au tournage des premiers épisodes de l'émission sportive "Talonnade", préparée et réalisée par la rubrique sportive du journal.



Dans le même contexte, le conseiller du Président de la République a souligné l'importance accordée par le Président Abdelmadjid Tebboune au secteur de l'information et de la communication, qui fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement attentifs de sa part. Il a mis en avant les réformes réalisées jusqu'à présent et a révélé que d'autres réformes étaient en cours d'étude pour promouvoir le secteur et renforcer le droit de la société algérienne à l'information.

Sidi Saïd a ajouté que la scène médiatique algérienne est la plus dynamique de la région, appelant les acteurs du secteur à poursuivre leurs efforts de développement et d'amélioration et à valoriser le contenu, afin de rendre le message médiatique algérien plus clair et plus impactant, tout en se concentrant sur le suivi des évolutions au niveau régional et international.



À cet égard, le conseiller Kamel Sidi Saïd a renouvelé ses félicitations à l'équipe d’"El-Khabar", à sa direction, à ses journalistes et à ses employés, saluant le contenu médiatique que le journal propose à ses lecteurs dans le pays et aux personnes intéressées par l’actualité algérienne dans la région et dans le monde, affirmant qu'"El Khabar" est devenu une source et un référent pour les médias étrangers et suscite un large intérêt.