Gaza: plus de 50 enfants tués en deux jours

La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a confirmé que plus de 50 enfants ont été tués en seulement deux jours dans des frappes de l'occupation sioniste, qui ont visé des bâtiments résidentiels abritant des centaines de personnes. Elle a indiqué que la fin de ce week-end était la plus meurtrière dans la région jusqu'à présent.

Elle a décrit les attaques répétées de l'occupation sioniste contre les civils et les infrastructures à Gaza comme faisant partie d'un schéma continu de violations des principes humanitaires, avertissant que "ces événements reflètent un nouveau chapitre sombre dans le conflit".

Elle a souligné "la gravité de la situation qui se détériore, car les habitants du nord de Gaza, en particulier les enfants, font face à un danger imminent de mort en raison des maladies et de la famine, alors que les bombardements se poursuivent, coïncidant avec l'approche de l'hiver".

La responsable a appelé à "la nécessité de protéger les civils et les installations humanitaires conformément au droit international", réaffirmant l'engagement à répondre aux besoins essentiels et à distribuer des tentes aux familles les plus touchées.

Dans ce contexte, l'UNRWA a signalé des dommages importants à son réseau d'eau et d'assainissement dans le camp de Nour Shams, pendant une opération militaire sioniste, ce qui a affecté la vie de 14 000 réfugiés palestiniens en Cisjordanie.