Elections US: le monde retient son souffle

La 60e élection présidentielle de l’histoire des États-Unis, durant laquelle 150 millions d'américains devront choisir entre le candidat républicain Donald Trump et la candidate démocrate Kamala Harris.

Alors que le processus électoral a commencé 45 jours avant la date prévue dans certains États afin d’éviter une possible congestion dans les bureaux de vote le 5 novembre, les sondages indiquent une participation élevée, mais il y a un consensus local sur la difficulté de prédire le taux de participation, car de nombreux facteurs peuvent évoluer à l’approche du jour J.

Les élections présidentielles se déroulent dans un contexte interne et international tendu, sur des sujets qui ont été largement abordés par les deux candidats pendant la campagne dans l’espoir de séduire les électeurs.

L’économie représente l'une des préoccupations majeures des américains, notamment l'inflation et la TVA élevée, bien que les taux de chômage aient diminué, l’inquiétude persiste concernant la stabilité des emplois et la hausse du coût de la vie.

Les questions sociales, comme les droits des femmes et le droit à la procréation, sont également au centre du débat, bien que les États-Unis aient fait des progrès significatifs dans ces domaines par rapport à d’autres régions du monde, en matière de droits et de libertés.

Le changement climatique et ses impacts, ainsi que les catastrophes naturelles qui inquiètent de nombreux États, occupent une place importante dans le débat public, en plus des problématiques liées à la justice sociale, aux inégalités économiques et à l'augmentation de la pauvreté. Cette question en particulier est cruciale pour évaluer la capacité du futur président à résoudre les problèmes liés au pouvoir d’achat.

Les soins de santé, les droits de vote et l’immigration sont des enjeux majeurs dans cette élection, générant des divisions politiques profondes et une montée des tensions entre les deux partis, rendant le dialogue politique plus difficile. De nombreux électeurs se sentent frustrés par cette polarisation et l'incapacité d'atteindre un consensus entre les partis.

Les élections présidentielles de 2020, et les soupçons de manipulation des voix, continuent d'influencer les élections actuelles, affectant la crédibilité des processus politiques et l'intégrité des personnes impliquées, notamment du côté des républicains qui n’ont pas digéré la défaite de leur candidat, Donald Trump. Face à cette situation, les sondages révèlent que certains États penchent davantage en faveur d’un des deux partis, ce qui intensifie la compétition dans les États dits "indécis".

Au niveau international, la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient occupent également une place dans les élections de 2024. Si les enjeux internes suscitent des divisions entre les deux partis historiques, il existe une unanimité sur le soutien à l'Ukraine, l’imposition de sanctions économiques supplémentaires contre la Russie, ainsi que le soutien au gouvernement sioniste dans ses attaques contre le peuple palestinien. Il n'y a également aucune différence notable entre les candidats concernant l'hostilité des États-Unis envers l'Iran et le "pôle de résistance" dans la région.

En raison de l'importance des élections américaines dans les équilibres politiques, économiques et les relations internationales, nous publions un travail documenté permettant aux lecteurs de plonger profondément dans l’histoire des processus politiques américains, leurs acteurs et influenceurs. Nous présentons également des "profils" des présidents américains qui se sont succédé, le rôle des groupes puissants et influents dans la société et le système institutionnel, ainsi qu’une explication détaillée des "27 amendements" à la Constitution américaine, comme base de la pratique politique aux États-Unis.