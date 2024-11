Ligue des champions: le programme des matchs

Plusieurs matchs importants et passionnants de la Ligue des champions 2024 se dérouleront aujourd'hui, mardi, selon le nouveau format de la compétition.

L'affrontement entre le tenant du titre, le Real Madrid, et son hôte, le Milan AC, détenteur de 7 titres dans cette compétition, occupe une place centrale dans le programme de la quatrième journée, qui commence aujourd'hui et se termine demain, mercredi.

Les deux équipes cherchent à se remettre des difficultés de ce début de saison (le Real Madrid est actuellement 12e dans cette compétition et a subi une lourde défaite contre son rival Barcelone en Liga), tandis que la situation du Milan semble encore plus préoccupante (7e en Serie A et 25e dans le classement de cette compétition).

Les regards seront également tournés vers un autre choc qui se disputera à Anfield, entre Liverpool, leader de la Premier League, et le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, dans un duel spécial pour l'entraîneur espagnol, Xabi Alonso, qui affronte son ancien club avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2005.

La présence des joueurs algériens sera également au rendez-vous lors de cette journée, notamment au stade Signal Iduna Park, où l'Algérien Ramy Bensebaini devrait participer au match de son équipe, le Borussia Dortmund, contre le Sturm Graz autrichien. De même, au stade Pierre-Mauroy, à l'occasion du match entre Lille et la Juventus, l'Algérien Aïssa Mandi sera présent avec son équipe.

Programme :

A 17h45 :

- Eindhoven - Girona : beIN Sports HD 2

- Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb : beIN Sports HD 3

20h00 :

- Sporting CP - Manchester City : beIN Sports HD 3

- Celtic - RB Leipzig : beIN Sports HD 9

- Borussia Dortmund - Sturm Graz : beIN Sports HD 5

- Real Madrid - Milan : beIN Sports HD 1

- Liverpool - Bayer Leverkusen : beIN Sports HD 2

- Lille - Juventus : beIN Sports HD 4

- Bologna - Monaco : beIN Sports HD 6