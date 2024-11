Le président Tebboune reçoit une délégation de l’AP-OTAN

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi, une délégation du groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient, ainsi que de la Commission de la démocratie et de la sécurité, et de la Sous-commission pour la résilience et la sécurité civile relevant de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique du nord (AP-OTAN).

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, le directeur du cabinet de la présidence, Boualem Boualem, et le président de la Commission de la défense nationale au Conseil de la nation, Aissa Naili.