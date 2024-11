États-Unis: La Garde nationale en état d’alerte

Plus de 18 États ont activé leurs forces de la Garde nationale pour soutenir les efforts de sécurisation des élections à travers les États-Unis.

Selon la chaîne "Al Jazeera", sept parmi les États concernés sont indécis et pourraient influencer le résultat de la course à la Maison Blanche.

De son côté, le bureau fédéral des investigations (FBI) a annoncé l’installation d'un centre de commandement à Washington pour surveiller les menaces liées aux élections, tandis que l’agence centrale d’intelligence (CIA) a accusé la Russie de continuer à représenter une menace active pour les élections américaines.

Pour sa part, le candidat républicain Donald Trump a déclaré : "Je n'ai pas besoin de dire à mes partisans qu'il ne doit pas y avoir de violence, car bien sûr, il n'y aura pas de violence", ajoutant : "Mes partisans ne sont pas violents et je ne veux certainement pas voir de violence."

Cela survient au milieu des craintes d'une répétition des scènes de l'assaut contre le Capitole américain le 6 janvier 2021 par des partisans de Trump, après que ce dernier a refusé de reconnaître sa défaite aux élections présidentielles de l'époque face au démocrate Joe Biden.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à travers les États-Unis, permettant aux électeurs de choisir entre Trump et sa concurrente démocrate Kamala Harris pour diriger leur pays pour les quatre années à venir.