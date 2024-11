Petkovic évoque le Chaïbi en sélection nationale

La liste des joueurs convoqués pour le stage de novembre de l’équipe nationale de football, dévoilée aujourd’hui lors d’une conférence de presse par le sélectionneur national Vladimir Petkovic, inclut le retour du joueur de l'Eintracht Francfort, Farès Chaïbi, ainsi que l'attaquant du Hull City, Bachir Belloumi, et le milieu de terrain de l'Angers SCO, Himad Abdelli.

Farès Chaïbi avait manqué les trois derniers rassemblements de l’équipe nationale, et Petkovic avait expliqué son absence par des choix techniques, bien que des fuites aient révélé que son exclusion était liée à des raisons disciplinaires.

Concernant sa convocation cette fois-ci, Petkovic a déclaré avoir auparavant dit que " Chaïbi est un joueur talentueux et que nous avons besoin de lui. Je l’ai convoqué cette fois-ci car il a besoin de notre aide en raison des difficultés qu'il rencontre dans son club. Nous avons fait la même chose avec Youcef Atal par le passé, et aussi parce qu'il peut apporter une plus-value en raison des absences de plusieurs joueurs au milieu de terrain à cause des blessures ".

Pour la première fois, le joueur Amine Chiakha, attaquant du FC Copenhague, a également été convoqué, après avoir récemment changé de nationalité sportive.

La liste des joueurs convoqués ne comprend pas Ibrahim Maza, Houssem Aouar et Hicham Boudaoui, tous absents en raison de blessures.

À noter que l’équipe nationale affrontera lors de ce stage la Guinée Équatoriale le 14 novembre au Stade de Malabo en Guinée Équatoriale, puis le Liberia le 17 novembre au Stade Houcine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À titre d'information, les "Verts" ont déjà assuré leur qualification après leur victoire lors du dernier match contre le Togo.