Voici pourquoi Trump a obtenu les voix des Arabes et des Musulmans

Un vote sanction contre la candidate du Parti démocrate aux élections présidentielles américaines, Kamala Harris, c'est ainsi qu'a été décrite l'attitude des électeurs d'origine arabe et islamique qui ont accordé leurs voix au président vainqueur Donald Trump ou à d'autres candidats, en raison de la position de l'administration Baden sur la guerre contre Gaza, d'autant plus que ce sont leurs votes qui lui ont donné la victoire en 2020, notamment dans l'État du Michigan.

Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a mené un sondage auprès de plus de 1.300 électeurs, montrant que "moins de 50 % des électeurs musulmans ont soutenu Harris" comparé aux 65-70 % qui avaient soutenu Biden en 2020. La majorité des voix musulmanes se sont orientées vers la candidate du Parti vert, Jill Stein, qui appelle à mettre fin au soutien militaire américain à Israël, suivie par Trump, soutenu par plusieurs leaders de la communauté arabe et musulmane dans l’État du Michigan.

Ce sondage de CAIR a divergé des résultats de "VoteCast" de l’agence Associated Press, qui montraient que Harris avait obtenu 63 % des voix musulmanes.

Commentant les résultats, Robert McCaw, directeur des affaires gouvernementales chez CAIR, a déclaré : "Pour la première fois depuis plus de 20 ans, la communauté musulmane est divisée entre trois candidats". Il a expliqué que cette division représente un "changement majeur" par rapport aux années passées, où les musulmans soutenaient fortement le Parti démocrate.

Cette division est aussi notable parmi les électeurs américains d’origine arabe. James Zogby, président de l’Institut arabe américain, a rappelé que les Américains d’origine arabe soutenaient traditionnellement les candidats démocrates à raison de 2 pour 1 depuis plus de vingt ans. Bien que l’Institut n'ait pas sondé les opinions après l'élection, ses sondages avant l'élection avaient montré une division quasi égale, avec 42 % de soutien pour Harris contre 41 % pour Trump.

"Les événements de Gaza ont fortement influencé les électeurs de groupes démographiques que je n'aurais pas imaginé être affectés à ce point", a-t-il ajouté.

On estime qu’il y a environ 3,7 millions d'Américains d’origine arabe, et un nombre similaire de musulmans américains. Bien que ces groupes soient très divers, tous ne peuvent pas être catégorisés dans un même cadre idéologique, certains étant conservateurs et d'autres progressistes.

Le Michigan a ainsi vu une forte mobilisation des électeurs musulmans et arabes, particulièrement à Dearborn, Dearborn Heights, et Hamtramck. À Dearborn, où plus de 55 % des habitants sont d'origine moyen-orientale, Trump a reçu plus de 42 % des voix, contre 30 % il y a quatre ans, tandis que Harris a recueilli seulement 36 %, comparé aux 70 % obtenus par Biden lors de l'élection précédente.

À Hamtramck, une ville majoritairement musulmane, Trump a obtenu 43 % des voix, contre seulement 13 % en 2020, tandis que Harris a recueilli 46 %, un recul important par rapport aux 85 % de Biden.

Mohamed El-Yamani, expert égyptien en relations internationales, a expliqué que le vote des Arabes américains pour Trump représente une forme de sanction contre l'administration Biden pour son "soutien inconditionnel à Israël et les conséquences dévastatrices en termes de victimes et de destructions". La campagne de Trump a été particulièrement active dans les zones arabes, réussissant à convaincre nombre d’électeurs de voter pour lui.

En 2016, Trump avait réussi à gagner le Michigan, un État historiquement démocrate, face à Hillary Clinton. Biden l’avait ensuite remporté en 2020 grâce au soutien des travailleurs syndiqués et de la communauté afro-américaine et arabe, dont beaucoup ont cette fois-ci préféré voter pour Trump.

Dans les derniers jours de sa campagne, Trump a tenté d’attirer les votes des Arabes et des musulmans au Michigan, promettant de mettre fin aux conflits à Gaza et dans d'autres régions du monde, une promesse qui a été bien reçue par de nombreux électeurs.

Sa campagne a même inclus une visite à Hamtramck, où il a été soutenu par le maire de la ville, d'origine yéménite, Amer Ghalib, un geste qui a provoqué l’indignation de certains membres du conseil municipal.

James Zogby, membre de longue date du Comité national démocrate, a critiqué la "faiblesse de la communication" entre Harris et la communauté arabe et musulmane, soulignant que cela a "donné à Trump l’opportunité de se connecter directement avec les électeurs au Michigan et de solliciter leur soutien".

Chad Haines, co-directeur du Centre de l'expérience islamique à l’Université de l'Arizona, a qualifié la division parmi les électeurs musulmans américains de "clivage entre ceux qui voulaient envoyer un message d'avertissement aux démocrates concernant Gaza et ceux qui craignent le retour de Trump". Il a conclu : "Certains se sentent satisfaits de porter un coup politique aux démocrates, tandis que d'autres craignent les conséquences des quatre prochaines années".