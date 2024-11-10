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رياضة

إيمان خليف تقاضي الصحفي آيت عودية

10 نوفمبر 2024 ()
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رفعت البطلة الأولمبية الجزائرية، الملاكمة إيمان خليف، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد الصحفي جعفر آيت عودية، بسبب تصريحاته الأخيرة، وما نشره من "أخبار غير صحيحة" بخصوص "جنسها"، حسب محامية البطلة.

 وتعتزم الأستاذة سعيدة بوبكر خليفة، محامية البطلة الأولمبية، عقد ندوة صحفية، بعد غد الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا، يحدد مكان انعقادها لاحقا، للرد على الصحفي جعفر آيت عودية، حول ما وصفته بـ"الافتراء" الذي حملته تصريحاته الأخيرة، ولتوضيح موقف البطلة الجزائرية إيمان خليف من كل ذلك.

وكان الصحفي، نشر، منذ أيام، مقالا في موقع فرنسي، قال فيه أنه يملك وثائق مسربة من مستشفى كرملين بيستر الباريسي، ومستشفى محمد لمين دباغين، مايو سابقا، بالجزائر العاصمة، تشير أن الملاكمة تحمل كروموسومات ذكرية.

 وكان الصحفي نشر، منذ أيام، مقالا في موقع فرنسي، قال فيه إنه يملك وثائق مسربة من مستشفى كرملين بيستر الباريسي، ومستشفى محمد لمين دباغين، مايو سابقا، بالجزائر العاصمة، تشير إلى أن الملاكمة تحمل كروموسومات ذكرية.

 

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