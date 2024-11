Tabi évoque le nombre de détenus ayant bénéficié d'une libération conditionnelle

Le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi, a révélé le nombre de détenus libérés sous le régime de la libération conditionnelle depuis le début de l'année dans toutes les juridictions.

Lors de sa rencontre annuelle avec les présidents de tribunaux et les procureurs généraux, le ministre a déclaré : "Nous avons enregistré plus de 23 500 personnes bénéficiant du régime de la libération conditionnelle depuis le début de l'année en cours".

Tabi a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus en matière de mise en œuvre des alternatives à l'incarcération et d'adaptation des peines, notamment avec le régime de la libération conditionnelle.

Selon le membre du gouvernement, cette mesure a produit des résultats concrets, en particulier l'amélioration du comportement des détenus, leur participation aux programmes de formation et de réinsertion, et le recouvrement des droits du Trésor et des parties civiles, grâce au paiement des amendes et des compensations ordonnées.